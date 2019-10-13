市警局利用空拍機強化交通疏導。（台南市警察局提供／劉秀芬台南傳真）

南警運用空拍機、大數據疏運，雙十連假民眾樂遊府城。（南市警提供）

國慶日連續假期自10月10日至10月13日連續4天假期，台南市政府警察局為確保轄內道路交通秩序安全與順暢，事前規畫出通暢的行車動線、停車空間及疏運計畫，利用空拍機、大數據，強化交通疏導工作，發揮事半功倍之效。

此次連假警方於各重點路段、高速公路、風景區、旅遊景點、大型活動（山上花園水道博物館、關子嶺美食溫泉季）及車站等易造成交通壅塞處所，加派警（民）力疏導交通，提升用路人的服務品質，維護交通安全，累計規畫交通崗186處，動員1871名警力。

連假期間府城旅遊新焦點，台南山上花園水道博物館於10月10日至13日開幕期間，期前警察局在市長黃偉哲指示交付下，與市府交通局、文化局及公共運輸處等相關單位，展開密集的溝通協調會。

南市警於主幹道178線、南175線、台20線進行交通疏導及管制，並運用空拍機即時監控車輛瓶頸點，適時派遣警力疏導，由於本次連假豔陽高照，員警均揮汗於路口指揮疏導交通，提升山上花園水道及其他景點旅遊品質。

市警局交通警察大隊指出，本次假期交通得以順暢，得力於「運用科技」、「決戰空中」，利用空拍機、LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、宣導等工作，能讓民眾安心、開心出遊、平安歸。

(中時 )