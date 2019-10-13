我的餐盤示範菜單，掌握6口訣，夾取適當的食物比例，即可攝取充足又均衡營養的一餐。（銅鑼鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

我的餐盤示範菜單，掌握6口訣，夾取適當的食物比例，即可攝取充足又均衡營養的一餐。（銅鑼鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

我的餐盤示範菜單，掌握6口訣，夾取適當的食物比例，即可攝取充足又均衡營養的一餐。（銅鑼鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

超市採買也能吃得健康營養，苗栗縣銅鑼鄉衛生所日前舉辦「我的餐盤」活動，邀請鄉親到連鎖超市購買食材，由銅鑼鄉農會前家政班指導員曾心瑜，教導鄉親如何用簡單食材，烹飪出營養均衡的美食，並提出6大口訣，呼應「聰明吃，健康跟著來」目標。

依據國民健康署公布之國人每日飲食指南，「我的餐盤」將6大類食物飲食建議份數，進一步圖像化，讓民眾依比例攝取，並選擇在地、原態、多樣化的食物，滿足營養需求，銅鑼鄉衛生所護理長黃鈺晴指出，掌握「6口訣」，減少食用加工品，多攝取當地食材，可贏得健康。

6口訣分別為「每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉1掌心，堅果種子1茶匙」，配合口訣夾取適當的食物比例，即可攝取充足又均衡營養的一餐，而1杯奶約為240毫升、切塊水果每份約半碗至1碗、堅果種子類每湯匙杏仁果約5顆、花生10顆、腰果5 顆，可分3餐食用完畢。

曾心瑜教導民眾設計菜單，她示範「彩椒鮪魚酪梨烘蛋」，能攝取蛋白質及蔬果的維他命C，她指出，農村人口老化，中高齡長輩牙口不好，可早晚將堅果與牛奶打碎飲用，補充鈣質及不飽和脂肪酸，多食用全穀物食物，利用簡單地瓜取代精緻澱粉，購買冰薯是好選擇，因為澱粉冷凍後具抗澱粉性，不易發胖。

(中時 )