國片《盲人律師》改編自26年前RCA(美國無線電公司)，在台設廠爆發化學有機溶劑長期毒害員工，造成上千人罹癌、數百人死亡的真實案件，18即將上映；台中市政府勞工局13日邀請勞工朋友參加特映會先睹為快，幫助勞工更了解職災權益保障，此外，勞工局針對職災勞工提供勞工權益基金、免費律師諮詢、特殊健檢等多元協助。

勞工局長吳威志表示，26年前RCA在台設廠爆發廠內所用的化學有機溶劑長期毒害員工，造成逾1300人罹癌、200多人死亡。RCA職災案使勞動部提出包括受僱員工體檢追蹤檢查與集體訴訟的假扣押擔保，在《職業安全衛生法》中訂定「RCA條款」，將勞工接觸化學物質紀錄納入健檢資料，且可行使危險工作環境的退避權。

吳威志指出，職災勞工及其家屬在面對職業災害時，常因職災勞工身體損傷程度嚴重或對未來感到恐慌、不確定，導致在面對相關損害賠償等複雜法律問題時，無法正確主張自己的權益保障。

對此，勞工局提供免費律師諮詢，並考量台中市幅員廣大，針對無法出門、傷勢嚴重或是案件複雜的職災勞工，特別向勞動部爭取經費辦理「職業災害勞工行動律師到宅服務」。另規劃職災勞工心理會談、職務再設計、復工交通費以及個別化訓練費，透過多元協助，幫助職災勞工重返職場。

吳威志強調，台中市勞工局從101年起成立「勞工權益基金」，除提供職災勞工失能慰助金、住院慰助金、看護費用等資源協助，並考量部分勞工職災無法工作期間，因尚未獲得雇主補償致家庭生活陷入困頓，為避免影響其生活及子女就學品質，提供生活補助、子女就學補助、子女學優獎學金及子女技能獎學金。

隨勞資爭議日趨複雜，勞工面臨冗長的訴訟程序，除支應龐大的訴訟費用，更可能面臨無收入困境，此時可向勞工局尋求訴訟所需相關協助，勞工權益基金依勞工需求提供如律師費、撰狀費及訴訟期間生活補助等，截至9月底止，勞工權益基金補助已逾1000萬元。

近年因產業工作型態改變，勞工經常長時間勞動及高工作壓力導致過勞，吳威志說，預防重於治療，市府補助從事特別危害健康作業勞工31項特殊健檢，今年起更將長期夜間工作勞工納入補助對象，截至9月底止已近900人申請。

(中時 )