高麗航空空姐擁有女神級美貌。(圖／翻攝自阿平電影院youtube)

北韓一直給外界神秘的印象，直到近幾年因領導人金正恩頻在國際亮相，才讓全世界能稍微一窺部分面貌，而身為國內唯一的航空公司「高麗航空」，服務的空姐、地勤等都是萬中選一，所以傳說高麗航空空姐都有女神級美貌，近日有YouTuber分享北韓旅遊影片，大揭密這裡的神秘面紗。

高麗航空空姐外傳都是萬中選一的全天然美女，態度親切的她們，還精通中文，而YouTuber阿平電影院因為想體驗這個全球最神秘的航空公司，所以選擇搭機前往，雖然機艙內不能拍攝，但他親眼看見空姐美貌後，真的驚為天人，他也大讚服務態度好得沒話說。

不過為了廣大的網友們，阿平還是有在最後偷偷找機會留下美麗空姐倩影，雖然只是一閃而過，不過穿深色制服、梳著整齊包頭的空姐，美貌依舊令人驚豔，甚至有網友認為長相神似大陸女星佟麗婭，溫婉的氣質令人印象深刻。

商務艙附餐僅提供一杯熱紅茶、一塊蛋糕、一盤水果。(圖／翻攝自平電影院youtube)

雖然阿平去程被升級成商務艙，不過高麗航空商務艙附餐僅提供一杯熱紅茶、一塊蛋糕、一盤水果，還有喝起來像感冒糖漿的碳酸飲料。而高麗航空在skytrax評比中連續4年被評1顆星，是全球最差的航空公司之一，不過近年近年大力拼觀光，蓋新機場和購新機，也將空姐的制服改版，似乎有意扭轉外界的印象。

(中時電子報)