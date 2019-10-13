蔡英文拜廟 中年男遞陳情書遭抬走

蔡英文總統拚2020連任，12日行程橫掃台南市，參與蔡英文台南市競選總部在桂田酒店舉辦的百工百業挺改革授證活動，還前往永康區廣護宮、仁德區忠義宮參香。但在永康區廣護宮時，一位簡姓男子混在人群要向蔡陳情，他遞出陳情書隨即被國安人員抬走。現場還有一位婦人因為推擠跌倒，堅持要對簡姓男子提告。

蔡英文昨天的行程橫掃台南市，不僅參加市府農業局舉辦的「2019畜產嘉年華活動」、參訪奇美復華日間照顧中心，還前往永康區廣護宮、仁德區忠義宮參香，以及參加小英台南市後援總會揭牌與百工百業挺改革大會等2場造勢活動。

當蔡英文抵達永康區廣護宮參香時，59歲的簡姓男子混在人群要向蔡陳情，當簡遞出陳情書時，隨即被國安人員抬走。混亂中，有1名婦人因被推擠致重心不穩跌倒，後腦勺受傷，她表示要對簡男提告傷害。

但從影片中，簡男似乎沒有碰到婦人，跌倒的婦人看起來是被國安人員推擠跌倒，相關單位正在試著安撫婦人不要提告。

網友看完影片留言「穿便服的很多都是扮演民眾的維安人員」、「去到那裡。人民就抗議到那裡。」、「我國人民 不過只是想要向 這個國家總統 陳情而已嘛 ! 」、「曾說過的溝通呢？在汚水溝通道嗎？」、「真的是在高位的人」、「叫香港人比比看，台灣的情治人員跟香港警察有甚麼動作不一樣？」、「原來一大堆情治人員裝扮成庶民混在人群中保護蔡xx。而且這些情治單位人員帶頂帽子做同路人記號。」

(中時電子報)