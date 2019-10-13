眼見因為火箭總管莫瑞支持香港言論，造成NBA在中國大陸市場遭逢抵制與反對聲浪，球員工會執行總裁米雪兒羅伯茲不禁感嘆表示，「球員去大陸比賽，並不想讓球迷失望，這樣的處境誰都沒辦法預想到，但球員仍會保持專業！」

「如果我說就當沒事發生，那肯定是種天真，我也希望能夠說些鼓舞大家的話，但現在我真的沒辦法，」身為資深辯護律師的米雪兒表示，「大陸政府的強硬態度，固然讓我感到訝異，但就算如此，我永遠不會忘記大陸球迷多愛籃球。」

問題是NBA聯盟高層到現在還沒找到妥善解決莫瑞風波的答案，只是暫時採取鴕鳥心態，像在NBA上海賽與深圳賽期間，聯盟竟然宣布湖人、籃網兩隊教練與球員，不能接受任何採訪或記者會，擺明就是擔心有人又在大陸說錯話。

可是如同米雪兒所說的，莫瑞風波已經徹底破壞NBA與大陸之間多年建立起來的良好關係，假如NBA總裁席爾佛還是不願正視這次風波的嚴重性，那麼以後NBA再在大陸舉辦海外熱身賽機會將很渺茫，贊助商與轉播問題也仍無解。

(中時電子報)