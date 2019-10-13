高雄市長韓國瑜國慶日傍晚參加高市文化局主辦的2019高雄電影節開幕儀式，現場有名女子戴口罩高聲嗆韓，不料卻意外傳出警方疑似要調閱該女子身分；據了解，該女子根本沒違法，警方也沒有要查，只是好意要確保女子當天安危，卻被影展工作人員誤會成要追查。

前鎮分局指出，警方是為了釐清該名戴口罩的女子當天最後有無安全離開會場，才會請派出所副所長向工作人員確認，並不是要查該名女子的身份。

前鎮副分局長林建宏出面說明，該女大聲向市長提問後，有10多名民眾、記者好奇圍觀，女子隨後被帶到休息室安撫情緒，典禮結束後，因擔心女子與意見不同的民眾發生衝突，警方詢問工作人員，得知她已離開。

林指出，為確認女子有無安全顧慮，警方曾到館內管理室透過監視畫面發現女子在館內8樓悠哉閒逛，沒有安全疑慮，員警就離開了，並沒有追查女子的身分，況且女子也沒有犯罪行為。林強調，沒有調閱監視器，單純是擔心女子的安危，只在館內看監視畫面，並確認她無安全顧慮，警方迄今也不知道女子的身分。

(中時 )