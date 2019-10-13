台北市長柯文哲到台中中友百貨誠品書局進行簽書會，在簽書前和粉絲談寫這「生死之間」這本書是希望讀者形成自己的人生哲學。（馮惠宜攝）

台北市長柯文哲到台中中友百貨誠品書局進行簽書會，簽書前和粉絲大合照。（馮惠宜攝）

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲13日上午疑似失言戲稱自已能騎一日雙塔「吃安非他命」，隨後柯辦發表書面聲明指稱是戲言，柯文哲下午到中友百貨誠品書局為他自己新書「生死之間」進行簽書會，在致詞時他提到連假到處看得到他，有人質疑他不累嗎？其實有種東西叫堅持，希望讀者讀過這本書之後，形成自己的人生哲學。

柯文哲在國慶連假最後一天到台中展開鐵人行程，上午陪同該黨提名的中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委參選人張睿倉拜票，下午到誠品書局進行簽書會，並到元保宮參香，隨後將陪同民眾黨提名、台中第五選區（北區、北屯區）立委參選人謝文卿到一點利黃昏市場、太原夜市拜票。

在誠品的簽書會依舊聚集滿滿鐵粉，甚至有粉絲凌晨兩點就在臉書打卡，台北市副市長蔡炳坤、市府顧問蔡碧如也陪同柯文哲到現場，柯文哲致詞時自己提到雙十節連續四天，他有時後在宜蘭，有時後在台中，到處都看得到，有人問他「你這樣不會很累嗎？」。他說，是這樣以前當外科醫師也很累啦，其實有種東西叫做堅持，人有一種人生哲學，是在長期的生命過程中慢慢學習、形成，寫這本書是要讓大家知道他的人生哲學是怎麼形成的。

柯文哲說，沒有特別要變成這樣子，只是說，他希望看了這本書以後讀者會產生自己的人生哲學，這人生哲學就是說，當你遇到某些事情時會相當堅持，人活在世界上，每天都在做交換，有些東西是你不願意拿去交換的，那就是個人的核心價值，核心價值到底是什麼，就要每個人自己去體會，這東西很難去說那是什麼？那個應該是什麼？他希望讀者讀過這本書以後，去形成自己的人生哲學，也就是這本書最大的目的。

(中時 )