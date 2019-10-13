新竹市「南勢社會福利館」即將在今年底完工，市長林智堅（右）近日前往勘查工程進度，確認設施安全。（陳育賢攝）

投入超過8000萬元打造，集親子館、公托家園、長青學苑與長照C據點以及里民活動中心於1身的新竹市「南勢社會福利館」即將在今年底完工，市長林智堅近日前往勘查工程進度，確認設施安全與福利館能夠在明年初開放使用，讓此館成為北區老人、小孩的新天堂。

社會處長李季縈指出，這棟多功能的南勢社會福利館總共投入8000餘萬元經費，為地下1樓、地上4樓建物，1樓規畫為里民活動中心、2樓設立北區親子館、3樓為公共托育家園與定點臨托中心、4樓則是長青學苑與長照據點。

其中，北區親子館設計為「浮島樂園」，整體空間像漂浮在空中的小型操場，可以讓0至6歲的兒童在此玩球、探險、搭小帳棚露營。

3樓的竹市首間公共托育家園，以溫暖木質風格打造類家庭式托育空間，可提供12名2個月到2歲嬰幼兒托育服務，家園內並設有活動區、睡眠區、盥洗室、餐飲廚房區及專屬小小孩的洗手台。

4樓部分則是專為長者打造的長青學苑與長照C據點，另，1樓的里民中心是所有人都可使用利用，整棟樓的功能相當全面，未來絕對可成為長者與孩子們的快樂天堂。

市長林智堅日前前往視察工程時，特別指示要加強公設的兒童安全措施，並加速規畫長青學苑課程，並要求各項設施務必嚴守法規，以安全與舒適優先考量，掌控設備裝設時程，更責成社會處與工務處合作分工掌握進度，讓室內裝修工程如期如質完工，並確認能夠在明年初啟用，讓長者、孩童一同享受這全新的遊樂園。

(中時 )