颱風哈吉貝侵襲日本，停放機廠內120節北陸新幹線車廂泡水，當初造價估逾新台幣90億元。日本鐵道專家說，如果連車廂地板上的空調配線等也損壞的話，最差的情況或許就是報廢。

日本放送協會（NHK）報導，JR東日本公司表示，哈吉貝侵襲帶來大雨造成千曲川氾濫，位於長野市赤沼地區的JR東日本長野新幹線機廠內的列車泡水。

根據JR西日本公司2015年揭露的公開訊息，製造120節（10編組）北陸新幹線車廂的費用需要約328億1100萬日圓（約新台幣92億7500萬元）；如果簡單試算，每一編組12節車廂約需花費32億8000萬日圓

JR東日本公司表示，長野新幹線機廠是專門用來維修保養或停放北陸新幹線車廂的設施。到目前為止已確認停放在機廠內的10編組合計120節車廂泡水。

北陸新幹線包括JR東日本公司擁有的E7系列車，及JR西日本公司擁有的W7系列車，合計共有30編組；這次泡水的有E7系8個編組及W7系2個編組，占了北陸新幹線所有編組的1/3。

JR東日本公司等單位表示，目前完全無法預料何時能復駛，就算復駛也可能減班。

全日空（All Nippon Airways）今天晚間將加開一個臨時航班，從富山機場飛往羽田機場。全日空正在研究明天以後是否也會加開臨時航班，呼籲欲搭乘民眾可上官網確認最新資訊。

熟悉鐵道體系的工學院大學教授高木亮說，這有可能是第一次發生這麼大規模的新幹線泡水事件。

高木亮說，新幹線車廂泡在污水中，即使弄乾仍有可能在啟動時起火，必須要完全清潔乾淨才行。不過，要把車廂內的機電設備等各個角落完全清潔乾淨，在實際上很困難，單從影像來看，至少車廂地板下的機電組件可能要全數更換。

高木亮說，如果連車廂地板上的空調配線等也損壞的話，最差的情況或許就是報廢一途。只不過，要再重新製造出120節新幹線車廂並非易事，如果泡水車廂真的報廢，對乘客也好、對公司也好，都會產生很大影響。

(中央社)