蔡英文總統今天下午前往新北市新莊區參加2020全國嘉義旅外鄉親後援會成立大會。（譚宇哲攝）

蔡英文總統今天下午前往新北市新莊區參加2020全國嘉義旅外鄉親後援會成立大會。（譚宇哲攝）

蔡英文總統今天下午前往新北市新莊區參加2020全國嘉義旅外鄉親後援會成立大會，蔡英文細數任內政績，特別強調要把財務做得更好、經濟發展更好，讓0到6歲小孩得到更好照顧，頗有鴻海創辦人郭台銘日前出的「0到6歲國家養」政見的意味。

全國嘉義旅外鄉親後援會成立大會會場掛上蔡英文競選8大政見，號召約800位英粉到場，全國嘉義旅外鄉親後援會召集人劉德宗、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、前行政院長張俊雄、立法院長蘇嘉全及多名新北市、嘉義縣區域立委皆到場力挺，眾人高喊「2020台灣要贏」、「蔡英文凍蒜算」，營造團結氣勢。

蔡英文表示，，近年台灣經濟穩定成長，投資環境也越來越好，不只是台商，外商也在台灣加碼投資，今年開始是台灣投資大爆發的一年，今年以來投資額已達6100億，預計今年可以突破7000億，增加投資的動能會一直存在，明後年也會持續看到越來越多人投資。

蔡英文說，民進黨政府是有史以來最重視社會照顧的政府，老人家有長照2.0，讓老人家在社區、家裡得到照顧，每年預算更從2016年的50億元，明年將達400億元，會持續加碼，讓長照做到亞洲最好。

蔡英文也說，0到6歲小朋友的支出她上任時200多億，每年增加，到現在已經600多億，希望下一階段把財務做得更好、經濟發展更好，讓0到6歲小朋友得到更好照顧，此外，年輕父母減輕負擔也是有史以來最大減稅，年輕夫婦稅收壓力減少，年輕人走出人生第一哩路，「讓年輕父母稅收可以減少，不要課太重，甚至不要課他們的稅，好不好？」

(中時 )