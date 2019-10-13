新北市警察局為維護學童安全，「首創」運用已建置的車牌辨識系統，加強防止車輛違規情事發生。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局為維護學童乘車安全，彙整監理站、教育局曾舉發學幼童違規車輛共計67部，「首創」運用已建置的車牌辨識系統，加強防止違規情事發生。

新北市警察局表示，將列管車號輸入系統後，如車輛行駛於道路上經監視器的車牌辨識後，即時以簡訊通知勤務指揮中心，由執勤人員通報線上擔任護童勤務及各巡邏人員注意，加強稽查與盤查。

今年9月至今，共舉發超載23件，無照7件，其他違規76件，函轉教育、監理單位接續裁處49件，稽查1646輛次。

新北市警察局呼籲，補習班要以學幼童安全為第一考量，加強車輛之自主管理及硬體更換；而家長們亦應特別注意經常性違規之補教業者，勿心存將學幼童交給補習班即可萬全，除選擇補習班師資，更應確認補習班車輛安全。

學校如發現補習班有超載、改裝座椅亦要主動告知家長與即時拒乘，共同維護學童安全。警方也會結合教育局及學校單位透過召開師生座談會等各種時機，公布聯合稽查成果，讓社會大眾有「知道」與「說不」的權利。

(中時 )