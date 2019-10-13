江蘇無錫小吃店發生燃氣爆炸 造成6人死亡 15:332019/10/13 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 江蘇無錫發生燃氣爆炸。（圖／截取至新浪視頻） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 無錫發布微博消息，10月13日上午11時許，錫山區鵝湖鎮新楊路一小吃店發生燃氣爆炸。事故發生後，市委市政府主要領導和相關部門負責同志第一時間趕赴現場組織應急救援工作。經搜救清理和核實，目前共有15名受傷人員送往醫院救治，其中6人經搶救無效死亡，其餘人員傷情穩定，無生命危險。現場搜救工作已接近尾聲。 (中時 ) #現場 #人員 #工作 #搜救 #爆炸 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院吃試院夠夠 04:102019/10/09 時論廣場 批綠破壞五權憲法 吳敦義：蔡政府為無能 傲慢代名詞 16:522019/10/09 政治 國慶日聚賭 台南市21人法辦 16:272019/10/11 社會 新市工廠倉庫火警 木屑、油泥引大火 21:222019/10/11 社會 蔡英文國慶晚會人氣高？網狂諷：眼睛業障重 01:112019/10/12 政治 360度全面性思考我們的工作 04:102019/10/12 專題周報 紅海遇恐攻 伊朗油輪爆炸 04:102019/10/12 兩岸要聞 大佛遇到莫札特 洪啟嵩唱採蓮曲 04:102019/10/12 藝文副刊 岑寧兒甩工作狂懂生活 04:102019/10/12 時尚消費 聚眾衝突譙三字經 男辱警遭肩摔壓制送辦 13:032019/10/12 社會 兩岸熱門新聞 習近平：在中國任何地方搞分裂 結果只能是粉身碎骨 - 兩岸 渦扇-18 運-20、轟-6N的強心臟 - 焦點新聞 - 旺報 江蘇無錫小吃店發生燃氣爆炸 造成6人死亡 - 兩岸 東風-41多彈頭 一枚就可毀滅紐約 - 焦點新聞 - 旺報 尼泊爾高規格迎接！習近平抵尼進行國事訪問 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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