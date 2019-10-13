無錫發布微博消息，10月13日上午11時許，錫山區鵝湖鎮新楊路一小吃店發生燃氣爆炸。事故發生後，市委市政府主要領導和相關部門負責同志第一時間趕赴現場組織應急救援工作。經搜救清理和核實，目前共有15名受傷人員送往醫院救治，其中6人經搶救無效死亡，其餘人員傷情穩定，無生命危險。現場搜救工作已接近尾聲。

(中時 )