斗南鎮農會員工學習彩繪稻田技巧，以白爛貓呈現稻田之美。（周麗蘭攝）

石龜火車站前這片稻田非常適合作地景，今年春節曾是波斯菊花海。（周麗蘭攝）

斗南鎮農會員工學習彩繪稻田技巧，用4種顏色秧苗種2公頃稻田，在石龜火車站旁做出白爛貓稻田，國慶連假4天吸引近2萬人到訪。斗南鎮農會表示， 能夠吸引這麼多人，已達到行銷斗南、農產預期的效益，這片稻田會一直種到成熟，以人工收割。

斗南鎮農會以紫、黃、白、綠四色秧苗打造白爛貓彩繪稻田，字體也很清晰，4天連假吸引遊客扶老攜幼觀賞，稻田間綿延著人龍，等著爬上看臺欣賞，首日多達5000人，其餘3天每日也有4000人，周邊30個友善農產、在地特產、文創商品攤位生意興隆。

供銷部主任張耀裕指出，農會內部同仁學習稻田彩繪的3D透視法，去年首度嘗試乖乖與米圖案，觀賞效果已不錯；今年做更細緻的人氣貼圖白爛貓，這幾天遊客以臉書傳播，每天都大排長龍，已達到行銷「斗南」、「友善耕作」的效益。

斗南農會選址的2公頃農田位於石龜里、石溪里、靖興里附近，連續兩年舉辦春節花海活動，本次白爛貓彩繪稻田活動，三社區合作搭看台，以便登高飽覽全景，看臺若未拆除，民眾仍能前往觀賞。

張耀裕表示，南部一些縣市政府都曾做彩繪稻田，從租地、插秧、舉辦市集亮相均委外辦理，斗南農會是一手包辦，經費稍低但也沒省很多。

張耀裕表示，綠色秧苗是糯米，這片彩繪會維持到稻穗成熟收割，不過最好看是十月期間，再晚長出稻穗圖案就會模糊，看臺也會拆掉。

(中時 )