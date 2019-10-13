因應新北市樹林區本土登革熱群聚，疾管署防疫人員持續加強樹林區坡內里個案住家及菜園周邊之病媒蚊調查。（疾管署提供）

疾管署今公布台中市、新北市各新增1例本土登革熱病例，兩者均為60多歲男性。其中，台中個案為當地本土登革熱首例，懷疑受曾先後前往印度、台中的台北女性所傳染。疾管署提醒出國旅遊的民眾，連假結束返台後，若出現頭痛、發燒、後眼窩痛等症狀，應儘速就醫。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市個案為西屯區協和里的60多歲男性，近期未有出國史，活動地以住家周邊為主，與近期確診的境外移入個案活動地相近。男子9日出現全身痠痛、發燒的症狀後，前往就醫，昨日晚間確診感染第二型登革熱。

男子感染的病毒型別與先前境外移入個案相同，該個案為台北大安區30多歲的女性，9月曾至印度旅遊，並在發病後前往台中參與商務講座，不排除為可能的感染源，需待病毒基因定序進一步釐清。

另一名新北個案來自樹林區坡內里，11日因輕微發燒、疲倦而就醫，今確診感染登革熱病毒第一型。該男性在可感染期間的活動地住家周邊為主，研判可能的感染源為鄰近的菜園，為當地群聚的第3例，男子目前住院隔離中。

截至目前，國內共累計97例本土登革熱病例，其中高雄市57例、台南市31例、新北市5例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有418例境外移入病例，近一個月個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

雙十連假進入尾聲，疾管署提醒民眾，返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )