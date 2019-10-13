疾管署今公布台中市、新北市各新增1例本土登革熱病例，兩者均為60多歲男性。其中，台中個案為當地本土登革熱首例，懷疑受曾先後前往印度、台中的台北女性所傳染。疾管署提醒出國旅遊的民眾，連假結束返台後，若出現頭痛、發燒、後眼窩痛等症狀，應儘速就醫。
疾管署副署長羅一鈞表示，台中市個案為西屯區協和里的60多歲男性，近期未有出國史，活動地以住家周邊為主，與近期確診的境外移入個案活動地相近。男子9日出現全身痠痛、發燒的症狀後，前往就醫，昨日晚間確診感染第二型登革熱。
男子感染的病毒型別與先前境外移入個案相同，該個案為台北大安區30多歲的女性，9月曾至印度旅遊，並在發病後前往台中參與商務講座，不排除為可能的感染源，需待病毒基因定序進一步釐清。
另一名新北個案來自樹林區坡內里，11日因輕微發燒、疲倦而就醫，今確診感染登革熱病毒第一型。該男性在可感染期間的活動地住家周邊為主，研判可能的感染源為鄰近的菜園，為當地群聚的第3例，男子目前住院隔離中。
截至目前，國內共累計97例本土登革熱病例，其中高雄市57例、台南市31例、新北市5例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有418例境外移入病例，近一個月個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。
雙十連假進入尾聲，疾管署提醒民眾，返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。
(中時 )
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