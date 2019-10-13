國民今年演出外卡驚奇，5戰扳倒國聯一哥道奇，季外高薪轉隊的哈波(Bryce Harper)與費城人如今顯得處境尷尬。有個進場的國民球迷被拍到有趣的畫面，他穿著以前買的哈波球衣，然後在背上貼著「(哈波)正在家裡看球。」

Best Bryce Harper Jersey ever #BryceHarper #nats pic.twitter.com/Qs62hysPFN — TheStrike.Zone (@thestrikezoneut) 2019年10月10日

費城人今年81勝81敗，在國東只贏過馬林魚，哈波只得在家裡看球。這麼嘲笑哈波當然不太公平，哈波還是很厲害的，4度幫國民坐上國東龍頭(2012, 14, 16, 17)，隊史也就這4次而已，他季後賽亦是全勤。可惜國民始終跨不出首輪，先後倒在紅雀、巨人、道奇、小熊的腳邊。

這次是國民搬到美國之後首次闖進國聯冠軍戰，前一次他們還叫做(加拿大)蒙特婁博覽會隊(1981年)，而且是碰到罷工縮水球季才晉級。雖然自由市場本就是公事公辦，年逾90歲的老闆樂納(Ted Lerner)耶誕夜親自出馬談了5小時都無結果，有些國民球迷至今仍不諒解哈波。隨著國民不斷成功，網路上還會出現更多嘲揶揄哈波的圖文。

(中時電子報)