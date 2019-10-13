雖然美陸達成初階貿易談判，但眾所矚目的華為問題未在此次協議中，僅傳可能對非敏感產品開綠燈，讓外界關注在沒有Google支援下，華為下一步動態。對此，華為總裁任正非日前表示，兩至三年內要透過自家鴻蒙作業系統建立生態系，而不需要兩到三年內，就能把華為自家的鴻蒙作業系統打造成媲美蘋果系統。

據華為員工交流網站「新聲社區」10公佈任正非上月19日接受美國《財富》雜誌採訪記錄中，任正非表示，雖然華為仍在美國黑名單，也就是「實體清單」上，但短期也不會有太大影響，畢竟華為目前已經不需要美國零組件了，但終端產品的生態系統仍有影響，但在兩至三年內這個影響就會完全消除。

任正非強調，華為建立自家作業系統鴻蒙後，下一步就是要透過建構華為自己的生態系統來消除影響，特別在全球化下，建立自己的生態系統同時不排斥使用別人的生態，才能存活下來。

被問到是否有信心在兩至三年內把鴻蒙打造成媲美蘋果的作業系統，任正非表示應該不需要兩到三年，但「作為領導人，說話要保守一點，不能把下面人逼得太緊，但對於他們來說，不需要這麼長時間」。

對於當時進行中的貿易談判，任正非也表示，由於華為在美國沒有銷售，所以中美貿易談判與華為根本沒有關係。華為唯一是要買美國電子晶片和零部件，在美國政府不讓賣下，美國公司就吃虧了，因此每年少了十幾億、幾十億訂單，而華為的生產線仍正常運作，「故美國政府放開實體清單的審批，對美國公司是有利的」。

(中時電子報)