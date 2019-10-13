苗栗縣大湖、三義、銅鑼三鄉交界知名景區薑麻園，靠南側的知名景點「雲洞山莊」，2年多前被人舉發占用國有土地，經苗栗地檢署偵查後起訴，苗栗地院審理調查後，認為被告湯志青所有的雲洞山莊內建物，是先前依法申請鑑界起造，並取得合法使用執照，後因921地震造成中部地區大規模地形位移，進而造成後來鑑界結果認有占用國有土地，並非真正占用，因而判處湯某無罪。

雲洞山莊位處苗130縣道薑麻園遊憩區附近，地處三義、銅鑼、大湖等三鄉交界制高點，景觀視野非常開闊，天氣好時東可遠眺大小雪山，西可見到通霄火力發電廠的4根大烟囟，季節交換時，經常有雲霧繚繞，吸引許多遊客前來觀看雲海奇景。

雲洞山莊的老主人湯雲珍指著電線桿後方土地才是國有土地範圍，他們並未占用。〔謝明俊攝〕

105年間，有人舉發雲洞山莊涉嫌占用國有林地，經苗栗地檢署偵辦，向農委會林務局、水保局及國有財產署等單位調閱地籍資料及意見，並於106年1月請銅鑼地政事務所進行複丈鑑界後，認為雲洞山莊的現有建物已涉森林法中占用保安林地國有土地，並違反水土保持法等罪嫌提起公訴。

全案經移苗栗地院審理，被告湯志青否認有占用國有土地，他辯稱雲洞山莊是在1998年間，是由父親湯雲珍在自家私有地上，依法申請建築執照，並由銅鑼地政事務所進行鑑界後起造，至1999年11月完工取得使用執照，從未被告知有占用到國有土地，如今他們家的建物卻突然變成占用國有土地，讓他們不明所以。

雲洞山莊的建物被控占用國有土地，已由苗栗地院判處業主無罪。〔謝明俊攝〕

苗栗地院在審理調查後發現，1998年間，銅鑼地政事務所替湯家鑑界結果，雲洞山莊所有建物都在湯家自有私人土地上，並且，法院向林務局調閱74年至106年的航照圖，都發現雲洞山莊的所有建物確實都在原有私人土地上，並未超越範圍。

同時，法官發現921地震後，因板塊擠壓導致地形發生變動，原本苗栗的基本控制點有向東南偏東方向位移20至40公分不等，而雲洞山莊週邊的三義雙連潭段土地，在921以後未辦理地籍重測，導致後來銅鑼地政事務所復丈鑑界結果，出現雲洞山莊建物跑到國有土地上的誤差。法院綜合相關證據後，認為雲洞山莊應無占用國有土地，因而判決被告湯志青無罪。

雲洞山莊位在苗130縣道薑麻園休憩區內。〔謝明俊攝〕

(中時 )