高雄市旗山區一名8旬鄭姓老翁日前開車載妻子返家，抵達家門口後妻子先下車，未料老翁準備將車開進車庫時，疑因誤踩油門造成車輛暴衝，撞倒人在車頭前的妻子，鄭妻被捲入車底傷重不治，老翁懊惱又自責，強調不是故意的，警方偵訊後，將鄭翁依過失致死罪嫌移送法辦。

旗山分局建國派出所所長李啟南表示，鄭姓老翁肇事後心情非常懊惱又焦慮，通知兒子向警方報案，偵訊過程鄭翁也一直不斷自責，並且供稱自己不是故意的。

警方表示，82歲鄭姓老翁10月11日傍晚開車搭載妻子返家，抵達家門口後，鄭翁準備將車繞過小巷停進車場，坐在車內的鄭妻提前下車幫老翁指揮，未料鄭翁疑誤將油門當剎車狠踩，車輛頓時往前暴衝，由於鄭妻人正在車頭前指揮交通，遭先生的車子撞倒捲入車底，警方及救護車趕抵現場，緊急將78歲的鄭妻送往旗山醫院急救，但鄭妻到院前就已傷重身亡。

鄭翁駕駛的車輛往前暴衝，不僅撞倒妻子，也撞上在路旁停放的機車及大貨車，車頭凹陷毀損，可見撞擊暴衝力強大，肇事後鄭翁一度受到驚嚇，在車內久久不敢下車，後來鄰居見狀上前開門才下車。

鄰居表示，鄭翁及妻子感情不錯，兩人經常會一同外出遊玩，事發後，老翁驚嚇說不出話來，家人擔心他會因此想不開，希望兒子能多陪伴他度過難關。

(中時 )