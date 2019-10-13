1999年台灣中部發生921大地震後，因地層板塊擠壓導致地形變動位移，苗栗縣境內三義等多鄉地籍未能重測，造成許多土地因位移變動，在後來申請鑑界時發現自家房子「跑到」別人土地上，造成許多土地紛爭，原本地政機關有意要全面進行重測，但卻因故未行，使得這類紛爭時起，徒增民怨。

根據苗栗地院判決雲洞山莊業主無罪的判決文中明確指出，台灣中部地區歷經921地震後，因板塊擠壓導致地形發生變動，其中位於苗栗縣的基本控制點也有向東南偏東方向位移20至40公分不等現象，這種位移變動會造成土地、建物移動，脫離原有地籍資所界定位址。

例如，苗栗縣三義鄉就發生多起鑑界紛糾，其中，一名吳姓鄉民早在1993年新建自宅，經向銅鑼地政事務所申請分割鑑界確認房屋界址，並載於土地房屋所有權狀上。3年前，吳某因故申請銅鑼地政事務所重新鑑界時，結果吳某房子原本登載土地已經向東南方向移了近5公尺，跑到公有道路上，房子仍在，但底下的土地卻「跑掉」了，讓吳某傻眼。

像這類的土地鑑界出現前後誤差結果，引發許多民間糾紛，地政機關得知後，原本有意要對三義等多鄉土地住行全面重測，但如今因故尚未執行，卻一再因土地鑑界問題，造成許多民怨。

(中時 )