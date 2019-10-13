習近平：在中國任何地方搞分裂 結果只能是粉身碎骨 16:032019/10/13 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 習近平強調，在中國搞分裂，結果只能是粉身碎骨。（圖／新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家主席習近平10月13日在加德滿都會見尼泊爾總理奧利。奧利表示，尼方堅定支持中國維護主權和領土完整，堅定奉行一個中國原則，堅決反對也決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華分裂活動。 習近平則強調，任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨；任何支持分裂中國的外部勢力只能被中國人民視為癡心妄想。 (中時 ) #中國 #分裂 #習近平 #領土 #尼泊爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 習近平抵印度 會晤印度總理莫迪 21:182019/10/11 兩岸 習訪印度會莫迪 二次非正式會晤 04:092019/10/12 話題觀察 習莫會 聚焦貿易、領土問題 04:092019/10/12 全球財經 美陸敲定首輪協議 習近平說話了 10:032019/10/12 財經 習近平會見莫迪 參訪古寺廟群 11:052019/10/12 兩岸 訪問「友敵」印度 習近平將與莫迪談些什麼？ 11:062019/10/12 兩岸 習近平晤莫迪 預料擴大貿易和投資合作 11:252019/10/12 財經 修補關係 習近平與莫迪承諾合作反恐 16:042019/10/12 國際 習近平散步外交 苦了隨身翻譯 04:092019/10/13 話題觀察 尼泊爾高規格迎接！習近平抵尼進行國事訪問 12:382019/10/13 兩岸 兩岸熱門新聞 習近平：在中國任何地方搞分裂 結果只能是粉身碎骨 - 兩岸 渦扇-18 運-20、轟-6N的強心臟 - 焦點新聞 - 旺報 江蘇無錫小吃店發生燃氣爆炸 造成6人死亡 - 兩岸 東風-41多彈頭 一枚就可毀滅紐約 - 焦點新聞 - 旺報 尼泊爾高規格迎接！習近平抵尼進行國事訪問 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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