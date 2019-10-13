大陸國家主席習近平10月13日在加德滿都會見尼泊爾總理奧利。奧利表示，尼方堅定支持中國維護主權和領土完整，堅定奉行一個中國原則，堅決反對也決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華分裂活動。

習近平則強調，任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨；任何支持分裂中國的外部勢力只能被中國人民視為癡心妄想。

(中時 )