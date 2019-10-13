英國天才鋼琴家班傑明．葛羅斯文諾，受到中信新舞臺藝術節邀請來台，將在《樂躍不已》音樂會獻藝。（©Patrick Allen，新舞臺藝術節提供／李欣恬台北傳真）

李欣恬／台北報導

10歲就贏得英國四項大賽首獎、19歲已站上首屈一指的BBC逍遙音樂節舞台，英國天才鋼琴家班傑明．葛羅斯文諾受到中信新舞臺藝術節邀請來台，在《樂躍不已》音樂會與布列頓小交響樂團演出巴哈、莫札特協奏曲等作，擔任指揮的是被譽為「小提琴怪傑」的湯瑪士．顧爾德。

葛羅斯文諾現年27歲，他有個鋼琴家母親和文學家父親，自小樂藝文環境中成長，他說自己是打從小時候，就立志成為鋼琴家，「我熱愛音樂、更愛分享，在舞台上能用琴聲與大眾對話，讓我獲得很多快樂，觀眾的掌聲給我成就感。」

雖說是天才，仍少不了苦練，為了栽培葛羅斯文諾，他的奶奶籌款買來二手名琴供他練琴，並運用CD箱自製隔音牆，以免鄰居吵到鄰居，這些點點滴滴，都成為葛羅斯文諾音樂道路上的重要關鍵。

對於台灣行，葛羅斯文諾充滿期待，他表示能和湯馬士．顧爾德、布列頓室內交響樂團合作，讓他非常興奮。湯馬士．顧爾德現為布列頓小交響樂團首席暨指揮，演出領域包括古典、現代、爵士樂，是能掌握多元音樂類型的音樂家。

《樂躍不已》音樂會的曲目安排，還包括巴哈的《郭德堡變奏曲》弦樂版，這部觀眾耳熟能詳的作品，也出現在電影《英倫情人》、《沉默的羔羊》裡。東吳大學音樂學系副教授、鋼琴家范德騰表示：「巴哈原創鍵盤作品的《郭德堡變奏曲》，像是一幅『素描』，這次演出的弦樂版《郭德堡變奏曲》，則是上了色彩，能讓聽眾感受到更豐富、華麗的音樂層次。」

《樂躍不已》音樂會演出將於11月19日在國家音樂廳登場。即日起至11月8日止，1200元以上票區為8折優惠；買雙人套票再送專櫃髮品，以及有機會抽台韓來回機票、頂級按摩沙發等，詳請可上中信新舞臺藝術節官網查詢。

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