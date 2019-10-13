國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今表示，韓國瑜真心希望能和民進黨進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由民進黨選，只是越快越好，因為人民沒有時間再等。對此，有網友問及，韓、蔡上辯論桌，韓國瑜有機會扳回一城嗎？引來許多網友熱議。

對於民進黨屢拿兩岸議題做文章，黃曼昕表示，蔡總統跟民進黨不要再隔空噴口水了，這不是民眾想要的，「韓國瑜總統參選人真心希望能和你們進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由你們選，只是愈快愈好，因為人民沒有時間再等了」。對此，蔡英文總統連任辦公室表示，總統競選本就有法定的政見發表，屆時不只兩岸政策，所有該討論的議題都會清楚檢驗，絕對辯得到，大家就按時程來。

網友nicholas0406在PTT發文指出，以往的總統大選，免不了都會進行辯論會，今年應該也不會例外。他說目前韓國瑜在民調上處於落後狀態，在國政、政見、國家願景、兩岸、國際外交，跟蔡英文做辯論的話，誰會贏？韓國瑜有機會在這次辯論會中逆轉嗎？

這篇文章引來許多網友議論，並紛紛表示「韓講不出點實際就GG了，小英大概也沒啥新意」、「續跳針空心菜」、「如果不要唸稿子的話，韓的臨場反應還比蔡好多了，蔡當然不跟韓玩這個了」、「韓總辯論幾乎是穩贏，還能激出中立票」。有不看好韓國瑜的網友認為「辯兩岸只有更慘」、「肯定是場慘劇」、「小英只要提出政策然後問韓要提出啥，韓就會當場自爆了」。此外，也有網友看衰蔡英文「菜包連辯論都不敢面對，這種貨色你還挺得下去」、「蔡恐懼辯論，一開口就是低頭看稿，否則立馬吃螺絲」。

(中時電子報)