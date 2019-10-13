這次泡水的車輛是8組E7系列和2組W7系列，占北陸新幹線全部車輛1/3。(圖擷自NHK)

哈吉貝襲日挾帶驚人雨勢，闗東地區短短2天雨量累積達1000毫米，流經長野市的千曲川潰不成堤，河水溢流至市區約10公尺深，JR東日本的長野新幹線車輛中心頓成重災戶。JR東日本今(13)日表示，北陸新幹線有1/3車輛泡水，專家說，這些泡水車廂最壞狀況，恐怕會整個報銷。

NHK報導，JR東日本公司表示，因為千曲川氾濫，位於長野市赤沼的長野新幹線車輛中心車輛淹水成災，這座車輛中心除了是新幹線車輛的車庫，同時也負責維修。經盤點確認，停在車庫的北陸新幹線有10個編組車輛(10列)，有120節車廂泡水，約占北陸新幹線車輛1/3，災情相當慘重。

專家說，泡水新幹線車輛最壞的狀況就是變成廢鐵，未來將衝擊新幹線的通車及調度。根據JR財報，北陸新幹線120節車廂的造價為328億1100萬日圓(折合新台幣約92億6582萬)。

北陸新幹線隸屬於JR東日本，擁有E7系列和W7系列兩種，總共有30組車輛。這次泡水的車輛是8組E7系列和2組W7系列，占北陸新幹線全部車輛1/3。

由於災情慘重，目前JR東日本無法宣布北陸新幹線何時恢復營運，即使復駛也可能會減少車班。

(中時電子報)