天氣進入秋天，許多長輩開始整理家中棉被進行換季，但曝曬棉被對臥床或行動不便的長者卻不是一件容易的事，台南市政府社會局委託財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會辦理到宅乾燥服務車，由專業人員提供失能老人、長期臥床及行動不便者到府烘被、寢具殺菌服務。

91歲的薛奶奶3年前生病後身體變的非常衰弱，多數時間都躺在床上。最近家人發現薛奶奶身體有多處抓痕，平日搔癢難以入睡，懷疑寢具衛生引起皮膚問題。經居服員協助替薛奶奶申請到宅乾燥車，經過乾燥車加熱消毒、除臭和乾燥後，薛奶奶全身抓癢的情形不再出現，晚上睡得很安穩，解決皮膚搔癢困擾。

社會局指出，目前台南市長照外展服務車，計有宅沐浴車3輛、老人文康服務車1輛、生活輔具展示車1輛，加上到宅乾燥服務車1輛共有6輛，提供行動不便的長者更貼心的服務。

社會局說，這輛善心人士捐贈的到宅乾燥服務車，改造完成要價新台幣250萬元，乾燥車上還裝設遠紅外線、臭氧、除螨機，可為寢具加熱、殺菌、除臭，處理過程約30-40分鐘即可完成，最多可同時乾燥6件大棉被、小棉被及多個枕頭，讓失能長者或行動不便者及獨居老人受惠，帶給長輩「暖暖的幸褔」。

社會局指出，到宅乾燥服務車今年初開始上路，由專業服務人員親自到宅提供大型寢具進行乾燥、殺菌服務，避免傳染性疾病，因服務範圍遍及台南市全區，需採事先預約方式，目前主要針對居住於台南市低收、中低收或經濟弱勢的獨居、自理能力不佳長期照顧服務個案或身心障礙者提供免費服務，歡迎有服務需求的弱勢長輩或社區、里長電洽一粒麥子基金會-台南服務中心(06)279-2906將由專人提供諮詢及安排服務。

(中時 )