由前女團Girl's Day的惠利與男星金相慶主演的新韓劇《清日電子李小姐Miss Lee》近期開始播映，兩人日前接受影音平台專訪，惠利曝金相慶相當熱情，每每一看到她就大聲喊惠利，甚至猛誇她漂亮，讓她樂得直呼，「只要跟前輩在一起的時間體內就會注入讓人快樂的腦內啡！」金相慶則笑說自己不會說謊，透露在第一次見惠利之前，對她的穿著打扮非常好奇，沒想到她宛若一位20多歲的年輕女生出現在自己面前，才注意到，原來惠利不是那種注重繁文縟節又喜歡招搖顯擺的類型。

金相慶（左）、惠利（右）。（圖／friDay影音提供）

惠利在《清日電子李小姐Miss Lee》與大22歲的金相慶搭檔，惠利在劇中突然變成代表理事，將帶領公司度過危機。而金相慶則飾演毫無人情味的營業部部長，兩人在劇中要攜手拯救公司，問及若是要推出特別企劃來宣傳新劇，會透過怎麼樣的行銷手法吸睛？惠利透露，《清日電子李小姐》充滿笑容與感動，還有各種不同的喜怒哀樂，會以這幾點戲劇的元素來做行銷企劃案。惠利劇裡造型不修邊幅四眼田雞，與偶像歌手出身的她，反差非常大，觀眾還可以從戲劇中看到與從前不同面貌的她，惠利打趣說「特別是今天接受專訪時精心打扮的自己。」

惠利劇裡造型是個不修邊幅眼鏡妹。（圖／friDay影音提供）

此外，惠利在劇裡突然成為代表，要拯救面臨危機的公司，談到是否會因成為代表心態態度一百八十度大轉變？惠利笑說，反而是成為代表後，增加了使命感與責任感，不會因成為代表就開始作威作福，或使喚他人，「這樣態度相信會讓觀眾感到意外」；金相慶飾演的營業部長，劇裡個性刻薄，被問到戲外有曾因刻薄惹惱對方？他笑說，自己最大的希望就是希望能讓身旁的朋友感到幸福與開心，又說自己經常飾演穩重與沈穩的角色，可能因此誤認他比較嚴肅，澄清自己其實很喜歡搞笑，在拍攝現場經常笑口常開與大家談天，所以很少有人會覺得他很刻薄。

(中時電子報)