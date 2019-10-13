今年9月底在世界舉重錦標賽勇奪2金1銀佳績的「舉重女神」郭婞淳，今天出席台灣三星電子第15屆公益路跑「Run For Children」活動擔任領跑員，受訪時透露，由於世錦賽才險勝1公斤，讓她不敢鬆懈，盡快為下一場大賽做好準備。

郭婞淳今天和空手道「小清新」文姿云、田徑男子跨欄好手陳傑聯袂出席公益路跑活動，這是郭婞淳第3度擔任「星美好領跑團」成員，做公益是她不斷參與這個活動的主因，她說：「我從世大運、亞運到各種國際賽，有賴各界的應援，才能勇往直前舉下金牌，台灣還有很多孩童需要資源幫他們發揮天賦，我願意當個小巨人，讓他們站在我的臂膀上一起發光發熱。」

世錦賽2金1銀，讓郭婞淳在前進攻東京奧運的路上再添自信，不過她不敢大意，畢竟世錦賽抓舉、挺舉總和只贏北韓選手崔孝辛1公斤，讓她感受到後有追兵的壓迫感，「才贏對手1公斤，別人很快就要追上來，代表我沒有太多時間可以休息，很快就要朝下一場比賽繼續努力。」

108年全國運動會這個月19日就要在桃園正式點燃戰火，郭婞淳也將代表台東縣出征，透過以賽代訓方式維持狀態，隨後12月還有在中國大陸天津舉辦的舉重世界盃，「舉重女神」要繼續爭取奧運資格積分。

(中時電子報)