有300多年歷史的台南市玉井區北極殿，因屋頂漏水、梁柱白蟻侵蝕嚴重，去年10月底進行大整修，原本預計4500萬元的整修費，廟方開工時只籌到1000萬，沒想到陸續有信徒被上帝爺公托夢前來捐款，1年內4500萬整修費已快籌齊。
位於玉井中正路老街上的北極殿，是當地居民信仰中心，文獻資料上溯至明永曆年間，主祀玄天上帝，開基神三帝爺公聖蹟傳遍遠近，信徒津津樂道。廟裡還有許多古物，有大陸開基令牌、鰲魚雀替、重建石碑與多方獻匾，還有知名的6扇潘麗水繪製門神及壁畫、廖慶章樑柱畫作、陳三火剪黏及石雕。
北極殿3年前因0206地震多處毀損、屋頂漏水、壁畫鹽化，加上白蟻肆虐，去年請示上帝爺公後，10月底請中國寺廟工程公司黃英郎設計師開始進行整修，廟方自備1000萬經費，擬再募資3500萬元。
「原本很擔心經費問題，沒想到陸續有信徒從全台各地來捐款。」北極殿管委會主委王清興說，還有民眾從來沒聽過玉井北極殿，在因緣巧合下，遠從台北找到阿里山，再找到玉井，一見到上帝爺公就發現與他夢裡情境一樣，馬上捐贈大筆修廟經費。
建造過多間廟宇的木雕名師黃英郎說，他在修廟時聽過許多神奇的故事，傳說神明要蓋廟修廟，自然會顯靈，過去曾受上帝爺公幫助的民眾，就會有感應。
北極殿管委會總幹事江承宗表示，整建拆除時發現原本欲保留的兩側牆壁及地面皆需打掉重做，包括潘麗水的壁畫也耗資數萬將整面牆切割下來，為確保改建後北極殿能再香火繚繞數百年，都採用最好的木材、最堅固的工法，整個修建經費往上增為5500萬，預計要明年底才能完工。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。