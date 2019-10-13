設計師黃英郎說，所有木製雕刻都採用最好紅木，再復刻原有的花紋。（劉秀芬攝）

設計師黃英郎說，所有木製雕刻都採用最好紅木，再復刻原有的花紋。（劉秀芬攝）

北極殿管委會主委王清興與設計師黃英郎檢視在海關卡好久才送來的柱子。（劉秀芬攝）

有300多年歷史的台南市玉井區北極殿，因屋頂漏水、梁柱白蟻侵蝕嚴重，去年10月底進行大整修，原本預計4500萬元的整修費，廟方開工時只籌到1000萬，沒想到陸續有信徒被上帝爺公托夢前來捐款，1年內4500萬整修費已快籌齊。

位於玉井中正路老街上的北極殿，是當地居民信仰中心，文獻資料上溯至明永曆年間，主祀玄天上帝，開基神三帝爺公聖蹟傳遍遠近，信徒津津樂道。廟裡還有許多古物，有大陸開基令牌、鰲魚雀替、重建石碑與多方獻匾，還有知名的6扇潘麗水繪製門神及壁畫、廖慶章樑柱畫作、陳三火剪黏及石雕。

北極殿3年前因0206地震多處毀損、屋頂漏水、壁畫鹽化，加上白蟻肆虐，去年請示上帝爺公後，10月底請中國寺廟工程公司黃英郎設計師開始進行整修，廟方自備1000萬經費，擬再募資3500萬元。

「原本很擔心經費問題，沒想到陸續有信徒從全台各地來捐款。」北極殿管委會主委王清興說，還有民眾從來沒聽過玉井北極殿，在因緣巧合下，遠從台北找到阿里山，再找到玉井，一見到上帝爺公就發現與他夢裡情境一樣，馬上捐贈大筆修廟經費。

建造過多間廟宇的木雕名師黃英郎說，他在修廟時聽過許多神奇的故事，傳說神明要蓋廟修廟，自然會顯靈，過去曾受上帝爺公幫助的民眾，就會有感應。

北極殿管委會總幹事江承宗表示，整建拆除時發現原本欲保留的兩側牆壁及地面皆需打掉重做，包括潘麗水的壁畫也耗資數萬將整面牆切割下來，為確保改建後北極殿能再香火繚繞數百年，都採用最好的木材、最堅固的工法，整個修建經費往上增為5500萬，預計要明年底才能完工。

(中時 )