高姓移工逃竄上屋頂，仍被逮回。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

有移工躲在工具櫃內仍遭警方揪出。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市警方日前在北安橋下執行防制酒駕，意外查獲整車逃逸移工，4名移工如驚弓之鳥，一開車門就四散逃逸，警抓2人後，循線再到北區南園街住處逮3名漏網之魚，高姓外勞僅穿內褲逃往頂樓，仍被警方逮回，依照移民法送往移民署專勤隊。

台南市北區警方趁國慶連假執行酒駕路檢勤務，在北安路橋下攔獲1部小箱型車，65歲王姓駕駛載著後座4名年輕男子。警方見4男神情有異，示意檢查身分證，不料車門一開，4男下車分頭狂奔逃竄。

警方當街追捕，最後逮獲其中2人，發現全是越南籍逃逸移工，一群人正好下班，打工的王男充當司機將他們載回住處。

警方循線追查這群移工居住在南園街內一處民宅，集結警力進屋內查訪，住處內5名移工中，有3人是逃逸移工（2男1女），見警察上門，有如驚弓之鳥奔逃，想躲避追緝，都被警方逮捕。

其中一名40歲高姓男姓移工不顧全身只穿一條內褲，先逃往自宅5樓高的屋頂，再從屋頂跳往其他棟的頂樓，「碰碰碰」的屋頂踩踏聲驚動多戶的屋主，反而洩漏行蹤，警方鎖定他藏身的頂樓，上樓將他逮回。

警方共查獲5名越南籍逃逸移工，12 日清晨移送移民署收容，王姓駕駛另依違反就業服務法函送勞工局裁罰。

(中時 )