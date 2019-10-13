直播節目《趣你的娛樂》近日再度請來常客來賓之一的樂團八三夭，日前上節目宣傳二度攻蛋演唱會，八三夭今年11月23日將再次站上台北小巨蛋，展開「八三夭想見你 想見你 想見你重返小巨蛋」演唱會，主持人小鬼黃鴻升搶先預約八三夭當自己的婚禮歌手，不禁讓人想到是不是有對象想婚了？

黃鴻升（左起）、阿電、霸天、阿璞、小橘、劉逼、海芬。（圖／趣你的娛樂提供）

黃鴻升好奇他們第一次在日本、韓國辦專場演唱會，感覺如何？霸天立刻爆料「劉逼在日本超紅的！」其他成員也跟著附和「很多女生喜歡他，有種星野源的感覺，我們車子一到演唱會場，就看到幾個日本妹提著寫著劉逼的紙袋等在門口」。劉逼笑說：「因為我以前有學過幾句日文啦」，小橘說「而且我們其他人經過她們是看都不看我們一眼喔」黃鴻升驚訝說「你真的很牛逼耶，所以劉逼在日本是可以娶到新垣結衣的感覺」劉逼難掩笑意「我覺得我們真的是應該在日本好好發展一下」問到在韓國有沒有誰特別受歡迎，霸天繼續爆「劉逼也超猛，我們表演完要搭車離開，我們車子被拍到晃動，很多韓國粉絲拍著車子喊劉逼！劉逼！」劉逼坦言「當下確實有受寵若驚，畢竟都第一次去嘛，可是我一上車就說：我們什麼時候再來？」黃鴻升「其他人應該虧爆你吧？」劉逼笑說「我覺得被虧得很舒服」霸天說覺得超屌的，小橘則看來有點不爽說「覺得有點嫉妒，對啊我不開心」海芬發現劉逼還用雙關語，「被虧得很爽，一個是被團員虧，一個是被妹妹窺！推派他當雙虧代表！」

黃鴻升稱讚小橘上次小巨蛋演唱會上彈琴獨唱兩人合作創作的《北風和太陽》有才氣又唱得好，問這次攻蛋會再唱嗎？小橘立刻承諾「既然你這麼要求了，我這次再唱一次」，劉逼笑說「小橘本來一直說這首歌是送給他老婆的，下次可能就要說送給鬼哥了」黃鴻升「太棒了，那我結婚那天你來幫我唱一下這首」海芬驚訝「哎呦，你在預告什麼東西啦？」黃鴻升笑說「沒有啦，我是說如果有一天我結婚」黃鴻升問八三夭「那你們五個誰最色？」劉逼之外四位成員秒答「劉逼啊！」阿璞補充「應該說男生沒有不色的，但是劉逼是表裡不一的，不太一樣比較反差」當黃鴻升和八三夭聊起他們與A-Lin合作的新歌〈來互相傷害〉，海芬突然喊說「難怪女粉絲會覺得劉逼很可愛，你們每次講什麼，他都會回頭看我一下，我其實看著你們，眼睛的餘光會感受到他一直看著我，而且他眼神很炙熱，我這邊很燙耶」其他團員說明「他是在放電，他都會這樣放電的啦！」

(中時電子報)