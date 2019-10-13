30道紅麴美食一字排開，香氣四溢。（許哲瑗攝）

30道紅麴美食一字排開，香氣四溢。（許哲瑗攝）

樹林區長陳奇正、文化局藝文推廣科長徐蕙積極推廣樹林山佳在地文化。（許哲瑗攝）

樹林區長陳奇正利用活動，宣導登革熱防治觀念。（許哲瑗攝）

前樹林區長、板橋區長林耀長到場共襄盛舉。（許哲瑗攝）

樹林紅麴文化節將在月底登場，樹林區公所、山佳社區發展協會13日號召200位在地新住民、原住民與長者，舉辦創意美食DIY活動，以紅麴為食材，烹飪出融合東南亞、原住民風味的30道創新料理，各式美食一字排開，香氣四溢，樹林區長陳奇正、板橋區長林耀長到場共襄盛舉，展現樹林豐富多元的美食文化。

活動邀集來自泰國、越南、緬甸、印尼及中國大陸各省等的新住民姐妹，眾人換上家鄉傳統服飾，一早就開始備料，有人負責切菜洗菜，有人負責熱鍋炊飯，有人專攻最後的擺盤及調味，一陣手忙腳亂之後，終於在午餐時段，一道道緬甸手抓飯、越南粽子、紅麴五層肉、紅麴竹香芋頭糕等30道佳餚端上桌，令人食指大動。

「山佳樂食堂開飯了！」陳奇正表示，紅麴文化節將在27日於樹林興仁夜市登場，今年活動豐富多元，更準備堆疊10層高的大型創意紅麴發糕，歡迎民眾前來品嘗，也利用活動宣導登革熱防治觀念；林耀長則說，山佳地區近年發展快速，生活機能完備，吃完美食後不妨去鹿角溪公園散散步，吃得豐盛，也要吃得健康。

文化局藝文推廣科長徐蕙指出，山佳地區人文、歷史資源豐沛，過去新住民對社區活動參與率較低，透過美食烹飪活動，邀請新住民、原住民及長者走出家門，在烹飪過程中結交社區好友，分享異國文化的多元面貌，讓彼此距離更近。

(中時 )