藥師公會全聯會正式由理事長黃金舜領軍。（藥師公會全聯會提供）

中華民國藥師公會全國聯合會今舉辦「第14屆理事長暨理監事榮任典禮」，宣布新團隊正式由理事長黃金舜領軍。黃金舜時表示，台灣醫藥分業採雙軌制，但美國、澳洲、日本等先進國家都採取雙軌制，盼政府正視問題，讓民眾用藥更有保障。

榮任典禮以戰鼓、祥獅獻瑞熱鬧開場，並邀請總統蔡英文、內政部長徐國勇、衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅、民意代表及各縣市藥師理事長、幹部等共計六百多位蒞臨，氣氛相當熱絡。

曾擔任公會幹部30多年的黃金舜表示，接任理事長後，將帶領藥師正面迎擊各項關卡，憑藉「迎浪而上，堅持承擔」，面對藥事法第103條、再生醫療法製劑管理條例、醫療器材管理法草案、中醫藥發展法草案等挑戰，未來將啟動專業、效率的行動團隊，共創醫、藥、民眾三贏新局。

黃金舜致詞時強調，醫藥分業是世界趨勢，美國、澳洲等先進國家都已實施醫藥分業多年，而現今台灣卻是實施醫藥分業雙軌制。他呼籲政府，將醫藥分業單軌制納為優先考量政策，讓民眾用藥安全更有保障。

總統蔡英文表示，面對人口老化的社會，藥師的工作更顯重要。藥局是社區大街小巷民眾生活最常見的健康好厝邊，藥師也是守護民眾健康重要的醫藥專業人員。對藥師多年來的努力，蔡英文表達高度肯定。

藥師公會全聯會第14屆理事長暨理監事榮任典禮，由內政部長徐國勇、衛福部長陳時中監交，卸任理事長古博仁將印信交給新任理事長黃金舜，象徵薪火相傳，傳承創新。

(中時 )