週五，美國駐敘利亞部隊遭到土耳其的砲擊，彈著點離美軍前哨站僅300公尺，雖然沒有人員受傷，但危險的情事令美軍相當生氣。當地美國軍官與前美國官員認為，土耳其的砲擊可能故意的，明知該區域仍有美國部隊卻依然開砲。

軍事時報(Military Times)報導，美國支持的敘利亞民主力量(Syrian Democratic Forces,SDF)表示，美國突擊隊在遭到砲擊後，暫時撤離了他們在科巴尼(Kobani )附近米許塔努爾山(Mishtanur hill)上的觀察站，到週六確定安全後才返回。

CNN的芭芭拉·斯塔爾（Barbara Starr）援引一名美國官員的話說，美國政府尚未就土耳其的砲擊事件「是否故意」的問題做出最終決定。

《華盛頓郵報》報導，一位了解情況的美軍軍官表示，土耳其對美國前哨基地的兩側發射了多枚155公釐砲彈，在戰略上具有「包圍效應」的意思，是一種威嚇。

參謀長聯席會議主席馬克‧米萊將軍(Mark Milley)在上週五曾對記者說，土耳其知道在美軍的位置，是「明確的網格坐標細節」。

美軍駐敘利亞陣地遭土耳其砲擊，美軍認為土耳其是故意的。(圖/美聯社)

既然土耳其完全知道美軍的所在位置，那麼還說是「誤擊」就不應該了。前美國陸軍歐洲司令官、已退役的馬克‧赫特林中將(Mark Hertling)在推特上說，「土耳其應該早就把美軍的陣地地點列為非射擊區，並將相關資料傳給所有砲兵陣地。」

赫特林認為，要嘛土耳其的砲兵能力太低落，不知方位座標；要嘛這是有意向庫德部隊傳遞一種信息：土耳其敢向北約盟軍開火。

一名不願透露姓名的美軍資深砲兵告訴《軍事時報》「在北約聯合的部隊中，我們在訓練或者戰鬥中發射火砲之前，都會遵循非常嚴格的程序，確定彈著點是否正確，最接近的友軍位置，避免打到自己人。」

他說，「土耳其說他們誤擊，這我不相信，就算不是故意，但顯然他們不在意美軍的位置。」

海軍陸戰隊前砲兵中士胡安‧岡薩雷斯（Juan Gonzales）告訴《軍事時報》，他也認為這次砲襲不是意外，因為負責下令砲兵轟炸方位的火力指揮中心(Fire Direction Center,FDC) 都會有準確的火控計算機，能夠幫助計算目標和射擊方向，通常有一個FDC可以指揮6門砲。

但是岡薩雷斯也解釋說，他多年來與許多其他國家合作演訓，就砲兵的所見所聞，也看到了土耳其很多問題。他說：「土耳其目前絕不是一個合格的盟友。」

如果這場轟炸是故意的，那麼土耳其向北約盟友開砲，圖的又是什麼？

軍事時報認為，長期以來，土耳其一直對於美國支持SDF感到不滿，核心因素仍是土耳其與庫德的恩怨。SDF是一個聯盟，當中有一支稱為庫德人民保護隊(YPG)，土耳其認為，YPG就是國際指定恐怖組織庫德工人黨（PKK）的友好團體，他們早已將YPG視作恐怖份子，這沒有得到國際同意。

與土耳其的觀點不同，當地美軍與YPG的戰友情感相當深厚，曾參與收復伊拉克法魯賈(Fallujah)的美國海軍陸戰隊老兵邁克‧方達（Michael Fonda），他在2015年就自願與YPG部隊合作，一同對抗敘利亞境內的ISIS武裝集團。

方達說：「土耳其想佔領土敘邊界的科巴尼(Kobani)， 一但科巴尼淪陷，那麼所有的賈羅瓦(Rojava)都將淪陷。當地庫德人處境就就更為困難。」

賈羅瓦是庫德語「西庫德斯坦」的意思，也就是庫德人在敘利亞的區域，面積約3.9萬平方公里，人口約460萬。

方達說，他認為假如川普總統決定從敘利亞北部撤出美軍特種作戰人員，就是十成十的背叛那些打敗ISIS的庫德夥伴。「我不明白以後特種部隊還能如何心安理得的生活。」

土耳其的軍事行動到週六已是第四天，當地自衛部隊再次呼籲建立禁航區，並說許多平民已在戰鬥中喪生。

(中時電子報)