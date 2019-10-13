兩隻來台度冬的黃足鷸互看不爽，上演全武行（莊哲權攝）

兩隻來台度冬的黃足鷸互看不爽，上演全武行（莊哲權攝）

兩隻來台度冬的黃足鷸互看不爽，上演全武行（莊哲權攝）

兩隻來台度冬的黃足鷸互看不爽，上演全武行（莊哲權攝）

兩隻來台度冬的黃足鷸互看不爽，上演全武行（莊哲權攝）

兩隻來台度冬的黃足鷸互看不爽，上演全武行（莊哲權攝）

台東鳥友今天在知本溪出海口，目擊2隻黃足鷸互看不順眼，當街鬥毆，兩隻鳥互不相讓，激烈纏鬥，只見雙方無影腳、鷹爪功等招式盡出，嘴咬腳踢，對戰持續近1分鐘，才不歡而散，在遠處爽拍的鳥友說，簡直可媲美武打動作片。

鳥友說，今天在知本溪出海口觀察到兩隻黃足鷸，可能是為了爭奪地盤，雙方互嗆之後，當街上演全武行，他也全程記錄了這場激烈打鬥的精彩瞬間，返家檢視了圖片，發現雙鷸武功招式盡出，簡直是武俠片無誤。

鳥友指出，在寬闊的溪口，2鷸狹路相逢，短暫對峙後，甲鷸首先發難，騰空亮翅，起手式就是鷹爪功直撲而下，那乙鷸也非省油的燈，一個鷂子翻身，橫空使出無影腳，孰料甲鷸搶得先機，強勢回擊，直接來個泰山壓頂，把乙鷸直接壓入水裡，雙方你來我往，嘴咬腳踢，難分難解。

鳥友表示，黃足鷸又稱灰尾鷸，體長27公分，腳黃色，繁殖於西伯利亞，在中國大陸，分布於遼寧、南至廣東、西至青海等地，冬季南渡至台灣、菲律賓度冬，在台灣是普遍的過境鳥或冬候鳥，這兩隻黃足鷸可能是剛抵達台東，為了爭奪地盤，逞凶鬥狠，演出全武行。

(中時 )