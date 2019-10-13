花蓮市公所清潔隊長吳慶展表示，清理任務共清除7噸多的垃圾，並派出灑水車儘速恢復市容。（花蓮市公所提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮市公所清潔隊於本年環保署評鑑中奪得佳績，其中環保示範園區功不可沒，連裝置藝術都是回收物品製成。（花蓮市公所提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮金三角商圈12日下午發生大火，現場灰燼、木材與建築構造散落一地，花蓮市公所清潔隊自13日凌晨便進駐清理，埋首努力直到凌晨3點才收隊離開。市長魏嘉賢表示，就是如此負責態度與傑出的環保環區規劃，才讓團隊在今年環保署評鑑中，自3百多個清潔隊內，奪下「部隊整體特色獎」。

12日的火災一路自下午3點延燒至晚間7時許才控制住，該處正好都是老舊的木造與磚蓋店舖，許多房屋不堪高溫肆虐，招牌與木造建築應聲倒塌，大批燒毀的木材、鐵皮、灰燼與凌亂器具堆上馬路，影響人車通行。

清潔隊長吳慶展表示，清潔隊自半夜12時半許出動26位成員，派遣4台資源回收車與2輛夾子車，於凌晨3時許完成街道廢棄物清理任務，共計清除7.47公噸的垃圾與回收物品，並出動灑水車清洗馬路，迅速恢復市容。

魏嘉賢提到，清潔隊於環保署「108年度模範清潔人及清潔隊隊部整潔維護及環境綠美化優良」評選拿下獎項，除了佔地2公頃的環保示範區外，靠的就是這般負責與勤勞的精神。

環保園區位於美崙工業區華東部落旁，除行政樓、教育館、垃圾與回收車停車區外，另設有1百噸雨水蓄水池，用於平時清潔車輛，節省公帑，園區內的小小兵、小狗與長頸鹿等裝置藝術皆是回收物打造，無不符合環保觀念。

魏嘉賢提到，環保署督察總隊長吳盛忠日前視察園區時表示，未來國內其餘清潔部隊在整建或新建時，會建議以花蓮市清潔環保示範區最為建設藍圖，無疑是對團隊最佳的肯定。

(中時 )