民進黨主席卓榮泰今天台北掃街輔選行程滿檔。一早到北投、士林陪民進黨立委候選人跑完。接著又到大同、內湖、松山繼續拜票。對於稍早國民黨總統參選人韓國瑜陣營下戰帖，邀約綠營辯論兩岸政策。卓榮泰表示，韓國瑜目前是高雄市長，他的主場應該是在高雄市議會。韓國瑜應該回到他的主場，而不是到處找戰場。

卓榮泰於大同區謙和市場受訪表示，台北市第四選區(中山、北松山)，一直都是民進黨的艱困選區，而現任國民黨立委蔣萬安父子在此經營已有20年。這區的綠營立委參選人吳怡農會採取聯合作戰模式，與大同、士林的現任綠委何志偉互相支援、拉抬選情。

結束後卓榮泰繼續趕到內湖、松山，分別陪同和綠營立委提名人高嘉瑜、許淑華參訪拜票。卓榮泰說，自己的戶籍地就在內湖，一定會把票投給高嘉瑜，也會和高嘉瑜攜手合作，一起衝高政黨票。

卓榮泰也表示，民國75年起，他到前行政院長謝長廷(當時為台北市議員)的東區服務處，再3年後參選台北市議員並當選。卓榮泰說，回到松山這個地方讓他備感溫暖。卓榮泰表示，南松山、信義區現任國民黨立委費鴻泰，當年是他的同事，這麼多年了還在選。卓榮泰表示，民進黨希望給年輕人機會，換新人才有新的作為，讓地方有新的發展。

(中時 )