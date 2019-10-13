花蓮縣長徐榛蔚（左）親手為孩子們戴上獎牌並表示，孩子成長著重均衡，不可只偏重課業，健康的身體也很重要。（王昱凱攝）

花蓮迷你足球賽吸引170位小朋友參與，大會也貼心將賽制安排成小組循環比賽，誕生出多個前三名，以人人有獎的方式，吸引小朋友參與。（王昱凱攝）

中華民國迷你足球協會受教育部委託辦理「22縣市，全國主場足球賽」，花蓮場次13日落幕，百位足球小將於國慶連假在花蓮市中正體育館足來足往。迷你足協理事長房振昆說，4至10歲為幼兒神經系統發展高峰，教育應融入大量身體活動。縣長徐榛蔚也說，孩子成長需文武雙全，智、體缺一不可。

體育館中擺著氣墊圍繞的球場，確保孩子在裡頭追、趕、跑、跳時不會受傷，吸引上百位家長帶小朋友一同參與，6歲組共有7隊、8歲組則有10隊，共有170名在地萌將捉對廝殺。大會也為了鼓勵所有參賽孩子，特別打造人人有獎的循懷式賽程，讓每隊小朋友都能體驗拿到前三名的快感。

房振昆說，4歲幼兒神經發展已達成人的80％，10歲更是接近95％，這段時間當中，應該融入大量肢體運動，不應只偏重在課業上，本次響應體育署6年足球計畫，擴大足球人口，自小培育我國足球人才，揮別台灣足球沙漠之名。

徐榛蔚表示，孩子的成長是全方位的，在琴、棋、書、畫培養內涵與素養之餘，強健的體魄也相當重要，為人父母無非希望孩子平安長大，一切的成功都需要健康的身體，因此體育活動的重要不僅僅針對孩童，對所有人都是如此。

徐榛蔚親自為每個孩子戴上象徵榮譽的獎章並送上獎狀，鼓勵小朋友們勤練足球，從小養成運動習慣，並現場秀了一腳好功夫，強勁的擊球讓守門教練也說好。

(中時 )