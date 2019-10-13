花蓮金三角商圈公園路12日發生大火，對街彩券行老闆霸氣捐出13日整日營業額，要助受災戶度過難關。（王昱凱攝）

花蓮市公園路12日下午燃起大火，當地民族里長張東耀說，6戶共七間店家估計損失上千萬，其中3戶6人目前由市公所安頓在旅館中。消防局火調科長吳泰濬提到，詳細起火原因尚未出爐，要待清除倒塌物後才能確認。起火處對街彩券行老闆朱陳復發起公益善舉，將13日營業額捐助災戶。

吳泰濬表示，七間店舖多木製與磚造結構，受高溫變形倒塌，難以鑑識火場。目前進度針對現場拍照、繪圖，完成階段性工作後，才會清除現場倒塌物，找出起火原因與地點。

張東耀提到，受災最慘的運動用品店一家就住在店舖樓上，先前買下房屋時才花了1千多萬整修，現在高級球鞋、衣飾、帳簿與四層建築付之一炬，全家更是無處可歸，財損初估上千萬元跑不掉。

印章店老闆也說，店內許多高級篆刻材料與古董珍藏於2樓，火舌無情吞噬，讓他至少賠了8百多萬元；老字號德利食品店員提到，連假備一堆貨全燒光；金葫蘆彩券行老闆無奈道，遷點營業要近月，現在正逢樂透加碼生意火熱，期間營業損失不少。

對街「有錢真好彩券行」朱陳復說，金葫蘆老闆是他好友，此次火災後，大家湧進他店內消費，而這因火而發的意外財應投入公益，決定捐出13日營業額，更提供套房出租，免押金與頭2月房租，月租只要4千5，讓受災戶有家可歸。

(中時 )