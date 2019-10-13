曾國城代言益生菌品牌，13日擔任藥妝店一日明星店長。談到腸胃不適的窘境，他坦言2、3年前排練舞台劇，曾「失去1條內褲」，當時的他沒有驚動任何人悄悄解決，但心裡忍不住出現驚愕感受，「這件事我誰都沒說過，其實我在1998年就腸躁症了，當時以為身體出問題，看完醫生才知道是腸躁症。」

曾國城表示：「最嚴重是在15年前，那時候特別忙，手上節目好多，1天跑4、5次廁所，形狀都不具體了，因為這樣胖不起來，現在狀況比較好。」他知道這樣的狀況是因為壓力造成，「有壓力宣洩不掉，表面上一直覺得自己樂觀，但其實放鬆不了，壓力都累積在心底深處不自知，現在我誠實面對壓力，讓自己平衡跟放鬆，而不是覺得工作完一定要去玩，那種表面的放鬆。」

曾國城與腸躁症共存多年。（吳維書攝）

曾國城坦言吃了益生菌，身體代謝改善很多。談到跨年主持，他語帶神秘笑說：「今年有主持，很可惜不在台北。」目前手上除了節目主持，還有3個年度代言，工作可說滿檔。對於未來工作安排，他強調，「我覺得現階段的主持歷練蠻完整，未來希望可以做更多人物專訪，因為我的角度跟措辭不同，應該能做出不同專訪，也希望未來每年可以演一檔戲，戲好就好。」

(中時 )