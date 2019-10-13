「從迫害到平反—民主與人權之路」全省巡迴特展13日來到台南，展期至26日止，為期2周，免費參觀。13日下午在南美里活動中心B館一樓舉辦開幕儀式，總統府人權諮詢委員會委員暨中正大學特聘教授黃俊杰等人現場與談，冤案受害者也親身闡述人權迫害的經歷。

特展中展出1985年起長期擔任黨外雜誌美編與攝製的攝影師邱萬興，30多年來珍貴的作品，他親身見證一場場爭取民主與人權的艱辛歷程，並紀錄解嚴前後歷史傷痛。此外，曾獲吳三連攝影獎的攝影家劉振祥作品也陳列其中，充滿張力的寫實照片，展示威權體制餘毒、政府公權力迫害。

現場展出從二二八白色恐怖事件、美麗島事件，以及解嚴後被威權餘毒集體迫害案件，包括關廠工人案與太極門冤錯假案等，紀錄台灣血淚鋪成的民主與人權之路，用影像刻畫台灣民主運動史的足跡。

黃俊杰認為，台灣幾個大型人權案件為例，包括二二八事件賠償條例、西拉雅原住民正名運動、法稅二二八太極門案賦稅正義議題等等，在在顯示所有的人權都是靠人民一點一滴努力爭取來的。

該特展為臺灣財經刑法研究學會與平反1219行動聯盟共同主辦，19日下午2時還將舉辦座談會，希望透過展覽讓民眾了解，公權力迫害案件還在發生，人民應廣泛知悉，並督促政府勇於除錯、平反假案，人民更要覺醒，落實選賢與能、監督政府的公民責任，共同營造更民主人權的台灣社會。

(中時 )