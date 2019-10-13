12日台灣大賽首戰，Lamigo桃猿到第8局仍以5比3領先，不料派出守護神陳禹勳後，被中信兄弟「恰恰」彭政閔代打敲出追平安，幸好最後仍以再見安打搶回勝利。今日賽前總教練洪一中表示，陳禹勳救援失敗退場後，僅對他說聲加油，因為恰恰本來就很會打。

昨日桃猿在領先狀況下，陳禹勳遭彭政閔敲出追平安打，比賽一度陷入大危機，幸好最終王躍霖在滿壘時對詹子賢飆出關鍵三振，才成功凍結兄弟攻勢，最後才有機會敲出再見安打，以6比5帶走首戰勝利。

不過對於守護神陳禹勳救援失敗，洪一中並沒有太多苛責，「都打到這個時候(總冠軍賽)了，沒有什麼要跟他說的，只有叫他加油。被恰恰敲安那球不算失投，因為恰恰本來就很會打。」並表示陳禹勳的角色定位不會變，仍會擔任球隊的終結者。

對於接下來的投手戰力安排，洪一中也說得保守，他指出現在全球趨勢是後援投手不一定比先發投手弱，有些球速反而更快，因此若後援戰力完整，先發的安排會比較容易。不過總冠軍戰是短期賽事，還是要在每一場結束後再做判斷和調度。

(中時電子報)