史明教育基金會今天舉辦紀念台獨大老史明的大遊行暨追思會，號召由台灣大學校門口步行至凱道，蔡英文總統親往現場頒贈褒揚令，並強調「我們絕對堅持台灣的民主、進步、自由、主權」。她會帶領這個國家，繼續走下去。

今天的活動集合近30個人權團體參與，蔡英文總統下午前往凱達格蘭大道出席「振魂護國－與史明歐里桑再走一段台灣路」活動，並頒贈褒揚令，表彰史明對臺灣民主發展的卓越貢獻。

總統抵達後，首先在司儀引領下於史明歐吉桑遺像前行三鞠躬禮，隨後頒贈褒揚令，由史明義女黃敏紅及義子李政忠代表接受。

蔡英文致詞時表示，史明是個很不典型的台灣人。他出生於1918年，在那個大時代中，產生出這位以人類解放為目標的革命者。史明認為，唯有改變政治經濟結構，才有辦法改變人類的命運。因此他終其一生，都為理想而奮鬥。

她說，史明沒有私心，他把自己的一生都獻給了這塊土地；他疼惜並肯定同樣為台灣打拚的人，儘管別人不見得做得跟他一模一樣。也因此，史明雖然沒有成家，沒有子嗣，但世界各個角落，卻有無數被他啟發、被他影響的同志及戰友。

過去這幾年，史明常來總統府，每年除夕，她有幸邀請史明與她一起圍爐、吃飯。 蔡英文表示，史明總是給她許多建議，也帶給她溫暖的鼓勵。最常給她的鼓勵，就是要她有元氣，也要有勇氣，挺住來自各方的壓力。她總是要史明別擔心，「不論傷有多深，我一旦踏出一步，就不會退。」

她表示，史明鼓勵的不只是她，更是所有台灣的年輕人。他到90幾歲還是四處演講、參與運動，跟社會大眾及年輕人站在一起。每一個有史明的場合，都像今天這樣，有很多愛他、尊敬他的年輕人。他有一個103歲的人生，卻有一顆年輕的心，他總會開放心胸聆聽年輕人的看法，但也有屬於他的智慧與堅持。

蔡英文也提到，史明曾經說過，台灣的進步，是由台灣青年開始才能有效果。今天的這場活動，就是由史明投入最深的年輕人們，一手策畫舉辦的。

她相信，史明的精神會世代傳承下去。我們也會帶著史明的叮囑，勇敢走下去。現在的我們也處於一個大時代，在這個時代，整個世界都在做抉擇，選擇要堅持自由或是向專制低頭。她曾經對史明說過，今天她也要向所有人、向全世界再說一遍：「我們絕對堅持台灣的民主、進步、自由、主權」

她再次感謝史明，除感謝他的辛苦，並強調：「台灣人的路，我們一起走。我會帶領這個國家，繼續走下去」。

(工商 )