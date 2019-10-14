新北一名男子小丁（化名），明知女同事童童（化名）是人妻，竟line對方「想不想一直吃肉棒」、「你上次才被肉棒幹到腿軟在床上一直抖」等露骨鹹濕話語，童童丈夫發現後，怒告2人通姦。不過2人皆否認發生性行為，只是誇張的玩笑話。

新北地院法官在判決書中指出，在沒有性器官接合等證據情況下，「本院只能帶著遺憾、帶著對犯罪被害人難以交代的重擔以及真相永難釐清的無力感，作出無罪判決，但不代表本院肯認被告2人行為」，並直接提示人夫可另循民事途徑，維護自身權益。

判決書指出，去年6月某日，童童丈夫赫然在她手機發現小丁傳給她的鹹濕對話，包括「想不想一直吃肉棒」、「但我想把肉棒放進去，這樣你會舒服嗎」、「如果一整天都不出門，一直做愛。你會反感嗎」、「有過幾次你真的被我幹到快死掉？」、「. . . 你上次才被肉棒幹到腿軟在床上一直抖。而且你被肉棒插到水一直從大腿流出來」等語。

童童丈夫怒告2人通姦，但童童與小丁都否有發生性行為，小丁只承認是利用對話進行性幻想和自慰；童童則說對方開很誇張的玩笑，所以她就很誇張的回答。

新北地院法官審理認為，綜觀脈絡，2人對話確實比較像是小丁藉文字聊天在自慰；且通姦必須有性器官接合的證據，因此「遺憾」判2人均無罪。

(中時電子報)