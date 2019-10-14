自火箭隊總理摩瑞挺港推文，加上NBA總裁席佛強調他不必為此道歉後，引發軒然大波。不過自官方避免民族主義過度渲染，加上大陸球迷仍願意進場看NBA公開賽，此一風波似乎暫時稍稍減緩。對此，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）表示，NBA如此龐大的美國機構能夠無懼財務損失，為言論自由勇於向北京說不，值得更多企業學習。

據《美國之音》報導，莫健11日表示，關於近日NBA因香港問題引發言論自由風波表示，白宮已經說過，北京強迫全世界的企業、航空公司、旅館等「把黑的說成是白的」，就是一種「歐威爾式」的胡言亂語；他表示自己是籃球迷，對於NB這個美國巨大的機構能夠無懼於巨額收益損失勇於對北京說不，這種勇氣值得許多企業學習。

莫健表示，當一個美國的大機構在遭受北京壓力下，要它把黑的說成是白的，且還有價值億萬美元收入遭到威脅時，卻還是能站起來說「我們不會把黑的說成是白的，我們不會減少我們的言論自由」，這非常令人讚歎。他希望全世界都能注意到這個情況，也希望許多公司都能找到同樣的勇氣。

莫健在慶祝儀式中也對2020年臺灣總統選舉前北京加大對臺灣各種施壓的做法表示，大陸對臺灣的經濟、外交和軍事壓力是在單方面改變台海現狀，破壞了地區數十年來的和平框架，美國將持續反對北京的做法，支持臺灣的民主安全。

(中時電子報)