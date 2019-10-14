總統蔡英文曾於今年8月間代言紅心芭樂，最近這條新聞又被網友翻出來，網友也為蔡英文加油！

根據中央社8月4日報導，總統蔡英文曾於今年8月4日上午前往宜蘭「紅心芭樂果園」，蔡總統在「紅心芭樂果園」為水果代言時說，近年經濟成長後，今年5月政府減稅，人民有感。

最近蔡總統代言紅心芭樂的新聞又被網友翻出來並且大推，也為蔡總統加油！

(中時電子報)