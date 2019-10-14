蔡英文代言紅心芭樂 網友笑推 00:012019/10/14 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文曾於今年8月間代言紅心芭樂，最近這條新聞又被網友翻出來，網友也為蔡英文加油！ 根據中央社8月4日報導，總統蔡英文曾於今年8月4日上午前往宜蘭「紅心芭樂果園」，蔡總統在「紅心芭樂果園」為水果代言時說，近年經濟成長後，今年5月政府減稅，人民有感。 最近蔡總統代言紅心芭樂的新聞又被網友翻出來並且大推，也為蔡總統加油！ 文章來源：郭柯傳合作選總統 蔡總統：任何人都有參選權利 文章來源：PTT (中時電子報) #蔡英文 #紅心芭樂 也許您會感興趣 推薦閱讀 人物側寫－林齊國 要當台灣最佳代言人 04:102019/10/09 財經要聞 iPhone爆集體災情 「視窗狂跳」果粉超崩潰 10:392019/10/09 生活 罪魁禍首？ 車禍現場驚見神秘巨型「車頭燈」 12:162019/10/09 生活 她抓包男友夜聊妹子 靠這密技「刪LINE對話沒用」 14:122019/10/09 生活 待業期做外送CP值高？網1點急勸：小心賠錢 15:262019/10/09 生活 別讓青春年華如此消逝！討論度最高10件浪費人生的事 15:592019/10/09 新消息 溪州農會芭樂評鑑會 82組芭樂佳麗爭奇鬥艷 18:322019/10/09 生活 彰化芭樂評鑑 謝茂興奪冠 04:102019/10/10 地方新聞 李佳芬國慶走訪彰化 到溪州與萬人吃芭樂 19:342019/10/12 生活 李訪彰化拜媽祖 品嘗在地芭樂 04:102019/10/13 地方新聞 政治熱門新聞 李佳芬彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 高雄六合夜市街頭民調 韓國瑜票數出乎意料 - 政治 論文又延燒 彭文正：她恐被蔡切割 - 政治 韓國瑜高雄鳳山民調 網看完大喊：穩了！ - 政治 韓國瑜民調下滑？藍委跑基層發現真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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