2019世界體操錦標賽13日進入最後一天賽程，進行競技體操單項決賽，中華隊好手唐嘉鴻在單槓出擊，可惜過程出現失誤，最終12.766分排名第8，未能再進帳獎牌。

唐嘉鴻排在第2位上場，上槓之後原本動作進行的相當流暢，也展現拿手貓跳，可惜中間發生失誤，空中轉體後右手打滑沒抓到槓，落地後重新上槓完成後續動作，結束的落地也有一點點不完美，最終動作難度分數5.800、執行分6.966，加總成績12.766分。

唐嘉鴻透過去年雅加達亞運單槓金牌、地板銀牌的好成績，逐漸在國際體操打響名號，雖然今年初左腳受傷，歸隊後陸續在6月亞錦賽單槓奪銀、7月拿坡里世大運獲單槓金牌，也在今年世錦賽和李智凱、蕭佑然等隊友替中華隊拿到2020東京奧運4張參賽門票，個人單槓決賽的失誤也令轉播賽事的主播和評論員替他感到扼腕，完成比賽後，唐嘉鴻的教練翁士航擁抱子弟兵，等待分數出來時唐嘉鴻也驕傲地指著體操浮上的中華台北隊徽。

本屆世錦賽男子單槓決賽金牌最後落入巴西選手馬瑞安諾（Arthur Mariano）手中、分數14.900，銀牌克羅埃西亞瑟比奇（Tin Srbic）、分數14.666，銅牌俄羅斯達拉洛揚（Artur Dalaloyan）、分數14.533。

(中時電子報)