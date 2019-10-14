徵助理「通3外語」給時薪150！網友罵翻。（影/中天新聞）

日前一則徵才資訊，讓網友們看傻眼，因為該職缺應徵行政助理，必須精通英文、日文、德文等3語言、解決客戶疑難雜症還得通過試用期。引起熱烈討論的重點是，該職缺開出的薪水，竟然只給最低門檻「時薪150」，換算一個月只有2萬6，網友大罵根本是羞辱。對此，人力銀行發言人何啟聖給建議，更指出知名餐廳通常有英、日證照的（餐廳）外場工作人員，起薪都有5萬。

一般文書助理大多處理行政、文書雜事等，但最近有一則徵才訊息引起網友熱烈討論，原來是雇主徵助理卻外加要會英文、日文、德文等3語言的條件，但是因為給薪調件只給最低門檻條件「時薪150元」，而意外引起網友熱烈討論，有人就罵說，「這種時薪的確是羞辱人！」、「勞工是心中最軟的一塊」、「台灣領薪的悲哀」。

對此，人力銀行發言人何啟聖指出，這樣會受到供需法則的制衡，萬一真找不到人，業主勢必會在起薪那去做調整，而他認為通常會選擇這樣做的年輕人，要先考慮清楚該份工作是否有前景，或是具有非典型工作的增值空間。否則，像是知名餐廳，通常於有英、日證照的（餐廳）外場工作人，起薪都有5萬。

(中時電子報)