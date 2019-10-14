吳千語被爆與施伯雄低調復合，過著宛如貴婦般的奢華生活。(取自吳千語IG)

夏威夷悠閒衝浪。(取自吳千語IG)

25歲香港女星吳千語外型甜美，桃花也是一朵接一朵開不完。她今年3月宣布與香港當紅男星林峯5年情終，不久後隨即傳出與百億富三代、大陸全國前政協兼地產商施子清的孫子施伯雄(Brian)過從甚密，只是她的新戀情來的快去得也快，今年4月她公開宣告自己單身中，疑似戀情破局。

然而就在林峯找到人生幸福，坦承在9月低調與小女友張馨月登記結婚之際，吳千語也不惶多讓，被港媒爆料疑似與施伯雄復合，兩人更為保護戀情超低調，不僅盡量不去人多地方約會，連同框照也不PO了，只能從雙方各自上傳照片找到蛛絲馬跡，例如相同的美食照、不同角度的同地風景照，近日還一起出席了朋友婚禮。

同時施伯雄還被發現在一則網友留言「請施小祖對我bb好一點，這麼漂亮能幹的女孩不多，請珍惜」，不避嫌地點讚。

據悉，吳千語與施伯雄復合後，感情更勝從前，施伯雄寵女友不手軟，吳千語這幾個月就經常出國旅行，足跡包括義大利、美國等地，除了大啖美食，還大手筆地搭乘直升機觀賞壯麗風景，生活宛如貴婦一樣富貴逼人。

(中時電子報)