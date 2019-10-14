彰化縣議員張瀚天（中）去年以選區第一高票，風光順利連任縣議員，今年又在國民黨黨內初選中獲勝出線，獲提名參選彰化縣第二選區立委。（謝瓊雲攝）

政治網紅曾博恩在網路平台以《博恩夜夜秀》政治脫口秀節目，吸引75萬網友訂閱，日前卻因失言風波，差點丟了主持人職務，13日深夜最新上架的短片中，博恩化身國會議員，點名張瀚天、鄭宏輝和呂秀蓮，問賀瓏認不認識他們3人，影片在臉書和YouTube平台已迅速累計逾10萬次觀看。

《博恩夜夜秀》將於10月19日正式開錄，九場次現場觀眾席售票幾乎一開賣就秒殺售罄，票房絲毫不受失言風波影響；為了替節目宣傳，13日晚間釋出最新的一段第三季預告片，博恩以夜夜秀主持人身分質詢小夜秀主持人賀瓏，為了考驗對方的政治敏感度，因而點名彰化縣議員張瀚天、新竹市議員鄭宏輝，與前總統呂秀蓮3人的名字，要賀瓏回答他們是誰。

影片上架後瞬間吸引數萬點閱，網友們熱烈討論，指「戰神黃國昌模式開啟，破音一定要的」、「呂秀蓮躺著中槍」，也有網友留言「聽到張瀚天就笑了，是我這區的候選人XDDDDDD」，引來不少網友回覆「彰化人＋1」。

其實3人都是2020大選參選人，張瀚天是國民黨提名彰化縣第二選區立委參選人，鄭宏輝為民進黨提名新竹市立委參選人，呂秀蓮則接受喜樂島聯盟等政黨推薦，登記申請為獨立總統參選人，並在全台發起連署中。

51歲的張瀚天出身農會系統，現任彰化市農會常務監事、彰化縣議員，過去曾連任2屆彰化市農會理事長，去年大選還囊括選區最高票，在彰化市、芬園鄉得票數都是第一高票，順利風光連任，基層政治實力雄厚，雖然在地方上頗具知名度，但此次參選立委，網路「空戰」能見度並不高，能被博恩注意到並點名，令人意外。

博恩號稱網紅界學霸，去年10月博恩夜夜秀第一季開播後迅速引發關注，今年4月蔡英文總統親自上節目現場受訪，更是造成轟動，影片至今已有超過287萬人次看過，節目火速竄紅；除了曾與網紅呱吉、視網膜及館長等人同台，「港湖女神」高嘉瑜、柯文哲、朱立倫瀚黃國昌等眾多大咖政治人物也都曾上節目當來賓，卻因為談論鄭南榕時的失言沉寂數月。

(中時 )