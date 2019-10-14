2020年總統大選進入倒數90天，韓國瑜近來2個月民調卻大幅滑落。究竟韓國瑜支持度有無變化？國民黨立委李彥秀勤跑基層時卻發現，不喜歡韓國瑜的多半是被放大，不喜歡蔡英文的卻是鐵板一塊。

李彥秀接受香港媒體《中評網》專訪時指出，觀察基層或是坊間各家民調，都發現了兩個現象，1.是民調不表態率增加，幾乎都在3成左右；2.是韓國瑜與蔡英文都各有相當的不滿意度或不喜歡度，但進一步分析，會發現不喜歡韓國瑜的多半是被放大，不喜歡蔡英文的卻是鐵板一塊。

李彥秀分析說，最近民調不表態率高達3成，有兩個方向須要警惕，首先是大家對蔡政府確實是不滿意的。但也要提醒國民黨所有參選人，中間選民還沒有完全決定要支持國民黨，所以這一塊如何著墨、人民要什麼？國民黨要深思。她認為，韓國瑜團隊也要做到如何少犯錯，少說錯話，因為一步錯，就會影響大選；還要強化自我論述，印證國民黨執政，才有機會讓國家社會進步發展。

她分析，今年香港議題，讓蔡英文一下子撿到槍，來操作亡國感，但人民還是會記得這4年到底蔡政府做了什麼？如果只是罵罵對岸就能讓「中華民國」有國際舞台的話，國民黨可以罵的比蔡英文、民進黨更難聽，問題是執政並非靠喊就可以解決問題。

李彥秀點出，國民黨今天在野，只能提醒兩大（美中）之間難為小（台灣），如何求取平衡十分重要。蔡現在販賣「亡國感」，對於爭取國際空間是一點幫助也沒有。蔡如果不承認「九二共識」，可不可以提出一個方法和對岸有效溝通，才是解決方法。

(中時電子報)